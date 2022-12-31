оккупанты обстреливают Украину перед Новым годом. В ряде регионов взрывы.

В некоторых регионах Украины слышны взрывы из-за обстрелов российскими военными. Об этом сообщают местные государственные администрации.

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"Есть "прилеты" в нашей области. Просьба ко всем оставаться в укрытиях! Детали со временем", - написал на своем телеграмм-канале глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Он добавил, что в результате обстрелов в городе ранены 4 гражданских лица.

Заместитель офиса Президента Кирилл Тимошенко добавил, что Хмельницкий атакован российскими дронами, в результате чего ранены два человека. Позже Тимошенко сменил свой пост и написал, что хмельницкий атакован ракетами.

Позже Тимошенко добавил, что в результате российского удара повреждены жилые дома в Запорожье.

Также о "прилетах" по Николаеву сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Он добавил, что "пока известно о пожаре, о жертвах пока не известно".

Ким добавил, что по состоянию на 14:46 в Николаеве два человека ранены, один из них в тяжелом состоянии.

Позже Ким написал, что по состоянию на 15:04 в Николаеве 6 раненых: троих госпитализировали, троим оказали помощь на месте.

Городской голова Николаева Игорь Сенкевич сообщил, что в результате обстрелов города есть попадание в жилые дома. В одном из районов Николаева возник пожар. Есть пострадавшие.

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области на Facebook написало, что по состоянию на 15:03 пожарные тушат пожар в одном из районов города на ориентировочной площади 150 кв. м. В настоящее время работает 5 единиц техники ГСЧС и 25 спасателей.

Ликвидация пожара в Ивано-Франковске. Фото: пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Также о взрывах в Киевской области сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Напомним, в Киеве 31 декабря прогремели взрывы в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах.