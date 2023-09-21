Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из "Градов": повреждены 11 домов

Российские оккупационные войска 21 сентября снова обстреливали из артиллерии Никопольщину Днепропетровской области. Ранения получили три человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью агрессор целил по Никопольщине из "Града" и тяжелой артиллерии. Под удар попали Мировское общество и сам Никополь", - отметил Лысак.

По его словам, Никополю досталось больше всего. Там ранены три человека. Госпитализировали 75-летнего мужчину, а также супругов: 34-летнюю женщину и 29-летнего мужчину. Вместе с ними в больницу забрали и их 3-месячного сына. К счастью, мальчик невредим.

Кроме того, повреждены 11 частных домов и 5 хозяйственных сооружений, одно – разрушено до основания. Изуродованы 10 ульев, авто, газопроводы и линии электропередач.

Напомним, 19 сентября враг дважды целил по Никопольщине. Накрывал артиллерийским огнем сам Никополь и Марганецкую общину. В результате вражеских обстрелов ранен 71-летний мужчина.