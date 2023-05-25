Минобороны подтвердило, что российский корабль "Иван Хурс" столкнулся с дроном

Украинские морские дроны таки подвели российский разведывательный корабль "Иван Хурс". По меньшей мере, один из дронов попал во вражеский объект. Корабль был поврежден.

Атаку подтверждает Министерство обороны Украины.

"Когда российский разведывательный корабль "Иван Хурс" встретил украинский беспилотник. Действительно, идеальная пара!", - говорится в сообщении.

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 25, 2023

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" был атакован беспилотниками утром 24 мая (05:30) в акватории Черного моря после прохождения пролива Босфор.

Российские пропагандисты заявляли, что в атаке якобы участвовали три морских беспилотника, однако морякам удалось успешно отразить атаку, корабль повреждений не получил.

Напомним, в ноябре 2022 года власти анонсировали создание в Украине флота морских дронов, чтобы защитить акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают с кораблей. Планировалось закупить 100 морских дронов украинского производства, которые могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря.