Оккупанты попали ракетой С-300 в жилой дом на Харьковщине

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Снова под интенсивными обстрелами Купянский район. Оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру. В результате обстрелов возникали пожары в гаражах, горели авто, хозяйственные постройки", - отметил он.

Кроме того, по Волчанску и населенным пунктам общины россияне также наносят артиллерийские удары, в результате одного из обстрелов повреждена частная сельхозтехника.

Также около полуночи в с. Клугино-Башкировка оккупанты попали ракетой С-300 в жилой дом. Пострадала женщина 67 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение и предоставили медицинскую помощь, пациентка продолжит лечение амбулаторно. Еще одной 24-летней женщине была оказана помощь на месте. Есть частичные разрушения пятиэтажного жилого дома.

"Оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковщины. Просим жителей не игнорировать сигналы тревоги!", - подчеркнул Синегубов.

Отметим, что в несколько раз увеличилась интенсивность обстрелов в Купянском районе. Россияне постоянно наносят артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных общин района.