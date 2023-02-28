Оккупанты снова обстреляли Херсон: какие последствия

Российские оккупационные войска 28 февраля снова обстреляли Херсон. Есть разрушение и жертва.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В результате обстрела произошло разрушение частного жилого дома", - отметил он.

По его словам, в результате обстрела один человек погиб и еще один пострадал.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 27 февраля оккупанты 119 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российских обстрелов ранения получили 3 мирных жителя.