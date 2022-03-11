По Барышевке Киевской области совершен ракетный удар

Российские оккупанты совершили ракетный удар по Барышевке Киевской области. Полностью повредили жилой дом с 60 квартирами, еще 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. По предварительной информации, жертв нет.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Ночью был ракетный обстрел, пострадал город Барышевка. Много разрушенных домов. Известно о четырех раненых гражданских", — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.

По предварительной информации, ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду.

Повреждены полностью 60-квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. Предварительно жертв в результате авиаудара нет.

Информация о потерпевших уточняется.

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