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По Барышевке Киевской области совершен ракетный удар

По Барышевке Киевской области совершен ракетный удар
По Барышевке Киевской области совершен ракетный удар

Российские оккупанты совершили ракетный удар по Барышевке Киевской области. Полностью повредили жилой дом с 60 квартирами, еще 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. По предварительной информации, жертв нет.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Ночью был ракетный обстрел, пострадал город Барышевка. Много разрушенных домов. Известно о четырех раненых гражданских", — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.

По предварительной информации, ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду.

Повреждены полностью 60-квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. Предварительно жертв в результате авиаудара нет.

Информация о потерпевших уточняется.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько