По Баришівці Київської області здійснено ракетний удар

Російські окупанти здійснили ракетний удар по Баришівці Київської області. Повністю пошкодили житловий будинок із 60 квартирами, ще 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково. За попередньою інформацією, жертв немає.

Про це повідомив голова Київської обласної воєнної адміністрації Олексій Кулеба.

"Вночі був ракетний обстріл, постраждав місто Баришівка. Багато зруйнованих будинків. Відомо про чотирьох поранених цивільних", — сказав він у відеозверненні в телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, ракетою "Іскандер" завдано значних пошкоджень інфраструктурі та житловому фонду.

Пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково. Попередньо жертв у результаті авіаудару немає.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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