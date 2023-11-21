Россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами: какая ситуация в областях

В ночь на 21 ноября российские оккупанты атаковали территорию Украины с юго-восточного направления 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed", четырьмя управляемыми ракетами С-300 и ракетой "Искандер-К".

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Украинскому ПВО удалось сбить 9 вражеских беспилотников и одну крылатую ракету "Искандер-К".

Ракеты С-300 ударили по Донетчине, в результате чего ранены и погибли.

В МВД сообщают, что первые две ракеты около 23:30 попали по территории больницы города Селидово. Были повреждены 2 здания медучреждения, 6 гражданских людей получили ранения. Под завалами до сих пор могут быть люди, поисковые работы продолжаются.

Через несколько минут после этого оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте "Селидовуголь", один работник предприятия погиб, а 39 горняков оказались заблокированы под землей. По состоянию на утро все шахтеры подняты на поверхность.

В Харьковской области в течение суток враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстрелял по меньшей мере 16 населенных пунктов области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Под обстрелы попали Красная Заря Богодуховского района, Плетеновка, Землянки, Бударки, Федоровка Чугуевского района, Двуречная, Синковка, Ивановка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты.

Сегодня утром в результате обстрела пгт Казачья Лопань был поврежден частный жилой дом, произошел пожар. Погиб 29-летний мужчина.

За прошедшие сутки россияне 44 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 211 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 16 снарядов, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 - получили ранения. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В Запорожской области под огнем оказались 19 населенных пунктов – враг нанес 107 ударов.

Оккупанты совершили 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Новодаровке, Волшебному, Малой Токмачке и Степному, а также дважды обстреляли из РСЗО Роботино, сообщили в ОВА.

По территории Новоандреевки, Новоивановки, Белогорья, Левадного, Полтавки, Луговского, Роботиного, Каменского, Степного, Пятихаток, Малых Щербаков и других городов и сел на линии огня пришлось 95 артиллерийских ударов.

Разрушены 10 зданий.