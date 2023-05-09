Россияне обстреляли Часов Яр в Донецкой области: погиб мужчина

Российские оккупанты обстреляли город Часов Яр Донецкой области. Об этом 9 мая сообщил начальник городской военной администрации (ГВА) Часового Яра Сергей Чаус в комментарии "Суспільному".

Он отметил, что в результате обстрела погиб мужчина.

Относительно ситуации в городе Чаус рассказал, что в населенном пункте людей принимают несколько врачей и медсестер; работает одна аптека и три магазина.

За прошедшую неделю из Часового Яра выехали около 20 человек. 9 мая желающих эвакуироваться не было.

"Мост, который ведет в микрорайон Восточный, на прошлой неделе разрушили российские войска. Проехать туда больше невозможно. Там остаются люди, которые еще до разрушения отказывались от эвакуации. 9 мая мы общались с отдельными жителями по поводу выезда, они не согласились эвакуироваться", - высказался начальник ГВА.

Напомним, в течение 8 мая войска РФ ранили одного жителя Донецкой области – в Бахмуте. Также оккупанты обстреливали, в частности, и Часов Яр – там враг повредил дома и нежилые помещения.