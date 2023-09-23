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Россияне ударили по Херсонщине: есть погибшая и раненые

Россияне ударили по Херсонщине: есть погибшая и раненые
Россияне ударили по Херсонской области. Фото: Херсонская областная прокуратура

23 сентября российские военные сбросили взрывчатки с дронов по населенным пунктам Бериславского района, а в 16:00 кафиры нанесли артиллерийский удар по Херсону.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительным данным, одна женщина погибла, двое мужчин получили ранения.

Согласно сообщению, из-за прицельного огня окупантов произошло возгорание частного дома.

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1. ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 23 сентября российские оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на 78-летнего местного жителя. Мужчина получил тяжелые ранения.

Согласно сообщению, из-за вражеского удара мужчина потерял часть руки, также у него ранение грудной клетки, открытый перелом и кровотечение.

Автор:
Татьяна Гойденко