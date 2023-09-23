В Херсонской области россияне атаковали с дрона гражданского мужчину

23 сентября российские оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на 78-летнего местного жителя. Муж получил тяжелые ранения.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Согласно сообщению, из-за вражеского удара мужчина потерял часть руки, также у него ранение грудной клетки, открытый перелом и кровотечение.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Как добавил глава области Александр Прокудин, за прошедшие сутки противник совершил 119 обстрелов по области, выпустив 598 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы, медицинские и учебные заведения, пункт несокрушимости, территорию элеватора в Бериславском районе, а также учебные заведения, объекты критической инфраструктуры и пенитенциарное учреждение в Херсонском районе.

Напомним, в Херсонской области в результате российской агрессии в течение суток 21 сентября погибли семь человек погибли, еще 12 получили ранения.