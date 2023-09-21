В результате российских обстрелов Херсонщины погибли шесть мирных жителей

В течении дня, 21 сентября, российские оккупанты нанесли многочисленные удары по разным населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погибли шесть человек, еще девять – получили ранения.

Об этом сообщают глава области Александр Прокудин и Офис Генпрокурора.

По словам Прокудина, россияне сбросили четыре управляемых авиабомбы на село Львове. В результате удара погибла 63-летняя местная жительница.

Позже захватчики атаковали Дарьевскую общину и попали в частный дом, в результате чего погиб хозяин.

Как добавили в ОГ, позже оккупанты нанесли удары с реактивных систем залпового огня по Белозерской общине. В результате обстрела пострадала семья: муж погиб, его жену и мать госпитализировали.

Кроме этого, оккупанты нанесли авиа удар управляемыми авиабомбами и по селу Тягинка Бериславского района. Здесь были разрушены частные дома и хозяйственные постройки. Также под обстрелы попали Одрадокаменка и Николаевка.

Напомним, утром 19 сентября российские оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне. В результате атаки РФ погиб сержант полиции. Также ранения получили двое пассажиров, один из которых позже скончался в больнице.