Армия РФ весь день обстреливает Херсонщину: уже 5 погибших и 10 раненых

Российские оккупационные войска 21 сентября обстреливали из артиллерии населенные пункты Херсонской области. Из-за российской агрессии с начала этих суток уже пострадали 15 человек.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, россияне обстреляли Белозерку.

"По предварительной информации, из-за вражеского удара один человек погиб, двое – ранены", - отметил Прокудин.

Также этой ночью российские террористы атаковали село Кизомыс зажигательными боеприпасами.

В результате вражеских ударов сгорели три частных дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, ночью, когда люди мирно спали в своих домах, оккупанты нанесли очередной террористический удар. Они обстреляли общежитие в Херсоне.

Этим ударом Россия оборвала жизнь двух херсонцев, еще пятеро ранены.

"Враг весь день кроет огнем Херсонщину. С начала этих суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек: у пятерых россияне унесли жизни, еще десять - травмированы", - сообщил Прокудин.

Напомним, утром 19 сентября российские оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне. В результате атаки РФ погиб сержант полиции. Также ранения получили двое пассажиров, один из которых позже скончался в больнице.