Ситуация в Херсонской области. За сутки в регионе погибли семь человек, еще 12 ранены

В Херсонской области из-за российской агрессии в течение суток 21 сентября погибли семь человек погибли, еще 12 получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что оккупанты совершили 82 обстрела, выпустив 383 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников, танков и авиации. По Херсону враг выпустил 28 снарядов.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Херсонская область: обстрелы 21 сентября 2023

Как сообщал Офис генпрокурора по состоянию на 16:30 21 сентября, войска РФ в тот день атаковали села Тягинка и Львово Бериславского района, Дарьевскую и Белозерскую общины. Тогда сообщалось в общей сложности о шести погибших.

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

А в 21:34 глава Херсонской ОВА Александр Прокудин писал, что враг обстрелял пгт Зеленовка, в результате чего погибла 63-летняя женщина.