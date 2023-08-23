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В Донецкой области из-за российских обстрелов погибли еще три человека, четверо ранены

Донецкая область, обстрелы, разрушения
Последствия российских обстрелов Донецкой области, 22 августа 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура

В Донецкой области российские оккупанты в течение 22 августа убили трех людей и ранили еще четырех. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 23 августа.

На Волновахском направлении под обстрелами находились Угледар и Новоукраинка. В Комарской общине в Искре повреждены бывшая школа и магазин.

На Донецком направлении утром Авдеевка подверглась двум массированным артобстрелам: зафиксировано попадания на четырех улицах. В Марьинской общине под вражеский огонь попали Красногоровка и Константиновка.

На Горловском направлении в Торецкой общине один человек ранен в Пивничном, повреждена котельная в Нью-Йорке. В Часовоярской общине повреждены три многоэтажки и три частных дома. В течение суток войска РФ обстреливали Васюковку и Раздоловку Соледарской общины.

На Лисичанском направлении в Торском Лиманской общины погибли три человека, один получил ранения. Еще один человек пострадал в Закотном. В Северске ранен один человек и разрушены два дома. В Звановке четыре дома разрушены и столько же повреждены.

Донецкая областная прокуратура сообщала об обстрелах и жертвах в Торском и Закотном вечером 22 августа. По предварительным данным, российская армия применила артиллерию. Из-за вражеских атак по Лиманской территориальной общине правоохранители начали досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Автор:
Артем Ющенко