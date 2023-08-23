Армия РФ нанесла 97 ударов по Запорожской области: под вражеским огнем были 24 населенных пункта

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 22 августа вражеская армия нанесла 97 ударов по 24 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг совершил 84 артиллерийских обстрела по территории Магдалиновки, Орехова, Железнодорожного, Гуляйполя, Малой Токмачки, Левадного, Степного, Пятихаток, Павловки, Каменского и других городов и сел на линии огня.

Зафиксирован ракетный удар по Запорожью, авиационный – по Егоровке, шесть БПЛА-атак по Малиновке и Новодаровке, а также четыре РСЗО-обстрела по Приморскому, Лукьяновскому и Новодаровке.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

За сутки поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

Напомним, ночью 22 августа армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Запорожью. Взрывной волной повреждены 4 многоэтажных дома.

Накануне оккупанты нанесли 96 ударов по 30 населенным пунктам Запорожской области. В результате артиллерийских обстрелов по Преображенке погиб 51-летний мужчина. Также ранение получил 43-летний мужчина, его оперативно доставили в лечебное учреждение.