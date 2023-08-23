Оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне

23 августа армия страны-агрессора РФ нанесла авиаудары по Херсону, сбросив две управляемые авиабомбы. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, около четырех утра российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне.

В результате обстрела возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

"Пострадали шесть человек. 22-летнего мужчину доставили в медучреждение, другим - врачи оказали помощь на месте", - отметил Прокудин.

Он добавил, что за минувшие сутки противник совершил 72 обстрела, выпустив 364 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода, фабрики, предприятия, объекты критической инфраструктуры и больницы в Херсоне, здание магазина и объект критической инфраструктуры в Бериславском районе", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, 5 - получили ранения.

Напомним, российская армия 22 августа ударила по поселку Камышаны Херсонской городской общины, из-за чего погибла женщина.

Накануне российские оккупационные войска 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.