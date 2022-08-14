В Египте более 40 человек погибли в результате пожара в церкви

В воскресенье, 14 августа, в коптской православной церкви в Каире (Египет) произошел масштабный пожар. В нем погиб не менее, чем 41 человек и еще около десятка получили ранения. Об этом сообщает The New York Times.

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По предварительной информации, пожар возник из-за неисправности системы кондиционирования воздуха на втором этаже здания. По всей вероятности, среди жертв есть дети, ведь за некоторое время до пожара, они были на втором этаже, и, по словам священников, они не эвакуировались.

Некоторые из местных жителей заявили, что спасатели прибыли на место инцидента только через 2,5 часа. Впоследствии в МВД сообщили, что пожар локализовали и уже приступили к ликвидации.

#Egypt : Latest figures on fire in church - at least 35 people killed & 45 injured - some 5000 worshippers reportedly at mass in Abu Sifin church in Imbaba when fire broke out #كنيسة_المنيرة #مصر pic.twitter.com/kgKmQ7HT97 — sebastian usher (@sebusher) August 14, 2022

Президент Абдель Фаттах аль-Сиси после сообщений о пожаре провел телефонные переговоры с главой Коптской церкви Египта папой Тавадросом II и выразил соболезнования.

"Я внимательно слежу за развитием трагического события. Я поручил всем заинтересованным государственным органам и учреждениям принять все необходимые меры и немедленно заняться ликвидацией этого пожара и его последствий", — заявил эль-Сиси в Twitter.

Как отмечает NYT, христиане-копты составляют около 10% от 100-миллионного населения Египта, преимущественно исповедующего мусульманство. Это меньшинство часто становится жертвой дискриминации в Египте, в частности, со стороны Исламского государства в провинции Синай.