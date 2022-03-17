В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми

В Северодонецке в Луганской области вечером 17 марта российские военные открыли огонь по еще одному “стратегическому объекту” - приюту для матерей с детьми.

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Об этом в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Жители и работники заведения в безопасности. В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но Россия догнала их и там", - констатировал Гайдай, добавив, что теперь можно сказать, что "безопасных мест в Луганской области больше нет".

Также 17 марта в Северодонецке оккупанты обстреляли больницу. Информации о пострадавших в настоящее время нет. По словам главы Луганской областной военной администраци, 18 марта начнется восстановление поврежденных мест больницы.

Солдаты армии РФ обстреляли больницу в Северодонецке. Фото: Facebook главы Луганской ОВА

Напомним, в ночь с 12 на 13 марта российские войска нанесли ракетные удары по населенным пунктам Луганской области. Тогда в результате обстрелов в Лисичанске и Попасной были повреждены газопроводные сети.