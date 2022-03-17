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У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми
У Сєвєродонецьку на Луганщині ввечері 17 березня російські військові відкрили вогонь по ще одному "стратегічному об'єкту" - притулку для матерів з дітьми.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Мешканці та працівники закладу в безпеці. У цьому закладі від ворожих обстрілів ховалося безліч мам із малюками, але Росія наздогнала їх і там", - констатував Гайдай, додавши, що тепер можна сказати, що "безпечних місць на Луганщині більше немає".
Також 17 березня у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли лікарню. Інформації про постраждалих наразі немає. За словами голови Луганської обласної військової адміністрації, 18 березня розпочнеться відновлення пошкоджених місць лікарні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 березня російські війська завдали ракетних ударів по населених пунктах Луганської області. Тоді внаслідок обстрілів у Лисичанську та Попасній було пошкоджено газопровідні мережі.