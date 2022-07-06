В Херсоне прогремели взрывы

6 июля во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

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Об этом сообщает "Суспільне".

"В Херсоне виден дым. Очевидцы говорят, что в районе железнодорожного вокзала. До этого в городе раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Предположительно горит склад пластмассы. Причины такого сильного возгорания, почему перед ним прозвучал взрыв и были ли на этом складе боеприпасы оккупантов — не уточняются.

Также сообщается о взрывах во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.

Пока никакой официальной информации по этому поводу нет.