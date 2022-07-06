У Херсоні пролунали вибухи

6 липня у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.

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Про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні видно дим. Очевидці кажуть, що в районі залізничного вокзалу. До цього у місті пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про вибухи у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.

Поки що жодної офіційної інформації з цього приводу немає.