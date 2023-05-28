Враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов на Житомирщине

В Житомире в результате ночной вражеской атаки 28 мая зафиксировано повреждение инфраструктурных объектов, однако обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Около пяти часов длилась тревога. Житомир без жертв. Есть повреждения" – написал Сухомлин.

Как сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, сегодня во время воздушной тревоги враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов в Житомирской области.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что в ночь на 28 мая российские войска атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления – Брянская область и южного – Краснодарский край.

В общей сложности зафиксированы пуски 54 дронов-камикадзе. Силы обороны уничтожили 52 дрона.