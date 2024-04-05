ТОП 9 бирж криптовалют на Апрель 2024

Рынок криптовалют начал активно развиваться более десяти лет назад. При этом самый значительный прирост был зафиксирован в 2021 году. По информации экспертов, общий объем капитализации цифровых активов зимой прошлого года соответствовал 1% мировых финансовых активов. Хотя до сих пор объем платежных операций в криптовалюте намного меньше, если сравнивать с показателями традиционных платежных систем.

Но нужно сказать о том, что активность использования цифровых валют постоянно растет. Главной причиной этой тенденции эксперты считают децентрализованность, анонимность денежных операций и отсутствие контроля над финансовыми потоками. При этом подавляющее количество традиционных банков и финансовых институтов предупреждают людей о том, что во многих государствах цифровые активы все еще нелегальны, данная сфера плохо регулируется, а любые транзакции с цифровыми активами имеют высокий статус риска.

Если вы все же решитесь на использование цифровых активов, нужно выбрать надежную крипто-биржу. При этом учтите несколько моментов:

Безопасность. Наличие «холодного хранения», двухфакторной аутентификации (2FA) и страхования средств.

Ликвидность. Объем торгов, разнообразие криптовалют.

Комиссии. Торговые комиссии и комиссии за вывод.

Интерфейс. Простота использования, доступные функции.

Поддержка. Круглосуточная поддержка или нет? На каких языках говорят операторы службы?

Репутация. Отзывы пользователей, наличие лицензий от регулятора.

Дополнительные опции. Например, маржинальная торговля и деривативы.

Нет существует идеальной криптовалютной биржи. Вам нужно выбрать компанию, которая соответствует вашим потребностям и предпочтениям.

Рейтинг криптовалютных бирж

Наш рейтинг мы сформировали на основе данных первого украинского мониторинга бирж Scanbit. Создаем рейтинг крипто-бирж и обновляем его в режиме реального времени, опираясь на активность компаний и отзывы пользователей.

Сравнив характеристики каждой крипто-биржи, вы сможете выбрать подходящую. Покупайте и продавайте цифровые активы лишь на тех площадках, которым точно стоит доверять.

WhiteBit

WhiteBit – централизованная криптовалютная биржа, основанная в 2018 году. Она зарегистрирована в Эстонии, у нее есть офисы в Украине, Кипре и Гонконге. У компании есть несколько преимуществ: высокая ликвидность (суточный объем торгов до 2 млрд долларов), огромный выбор криптовалют (около 400 валют для торгов), низкие комиссии, простой и понятный интерфейс, надежность. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 76 баллов, и занимает в нем первое место.

ByBit

Это централизованная крипто-биржа, которая была запущена в 2018 году. Она зарегистрирована на Сингапурской бирже ценных бумаг (SGX), у нее есть офисы в Сингапуре, Гонконге и Тайване. К ее преимуществам можно отнести: высокую ликвидность (суточный объем торгов около 10 млрд долларов), широкий выбор крипто-активов (около 300 валют), небольшие комиссии за вывод средств и пополнение счета, понятный интерфейс. Но есть и минусы, например, ByBit недоступен в некоторых странах, таких как США, Канада и Китай. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 68 баллов, и занимает второе место.

Kuna

Kuna – еще одна централизованная биржа, основанная в 2014 году. Она является одной из старейших, самых авторитетных бирж в Восточной Европе. Kuna предлагает более 150 криптовалют для торговли. Компания официально зарегистрирована, регулируется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Она подходит и для новичков, и для опытных трейдеров. Но не стоит забывать, что Kuna не предлагает маржинальную торговлю. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 68 баллов, и делит второе место вместе с ByBit.

Bitfinex

Bitfinex – достаточно известная крипто-биржа, основанная в 2012 году. У нее богатая история, большой опыт и хорошая репутация. Интерфейс Bitfinex простой и понятный, поэтому разобраться в доступных опциях смогут даже начинающие игроки крипто-рынка. Кроме того, крипто-биржа использует современные технологии безопасности для защиты своих пользователей, а также предлагает более 350 криптовалют для торговли. Но у Bitfinex нет регистрации, лицензий от регулятора. Кроме того, биржа попала под атаки хакеров в 2015 и 2016 годах. В рейтинге Scanbit крипто-биржа получила 65 баллов.

Exmo

EXMO – известная многим криптовалютная биржа, основанная в 2014 году. Она зарегистрирована в Великобритании, у нее есть представительства в нескольких странах. Биржа зарегистрирована и регулируется Financial Conduct Authority (FCA) Великобритании. EXMO предлагает более 200 криптовалют для торговли. Кроме того, биржа предлагает несколько типов ордеров, включая рыночные ордера, лимитные и стоп-ордера. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 62 баллов.

Kraken

Kraken представляет собой криптовалютную биржу, которая появилась в 2011 году. Она зарегистрирована в Америке, у нее есть офисы в нескольких странах. Биржа предлагает более 200 криптовалют для торговли. Компания официально зарегистрирована, регулируется FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) США. Биржа предлагает круглосуточную поддержку клиентов, несколько типов ордеров и способов пополнения счета, вывода средств. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 61 балл.

Coinbase

Это централизованная криптовалютная биржа, которой более 10 лет. Она зарегистрирована в США. Компания предлагает более 150 криптовалют, регулируется FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) и SEC (Securities and Exchange Commission). Кроме того, предусмотрена программа лояльности, которая позволяет трейдерам получать скидки на комиссии. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 68 баллов. Также она сотрудничает с трейдерами из России.

Gate

Это централизованная крипто-биржа, которая была основана в 2013 году. Она зарегистрирована на Каймановых островах, хотя ее представительства можно найти в других государствах по всему миру. Компания предлагает более 1400 криптовалют и 2500 торговых пар. Кроме того, биржа предлагает множество финансовых продуктов, помимо спотовой торговли, включая маржинальную торговлю, фьючерсы. При этом компания официально не зарегистрирована, не регулируется ни одной госструктурой. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 67 баллов. Также она сотрудничает с трейдерами из России.

Binance

Это централизованная криптовалютная биржа, которой около 7 лет. Она зарегистрирована на Каймановых островах. Это самая ликвидная биржа по работе с цифровыми активами в мире, которая предлагает не менее 1500 криптовалют и 3000 торговых пар. Также клиентам доступен огромный выбор возможностей, например, спотовая торговля, маржинальная торговля, фьючерсы, опционы, стейкинг, NFT и многое другое. Плюс, предусмотрено несколько способов пополнения и вывода средств, включая банковские карты, крипто-кошельки и платежные системы. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 67 баллов, она сотрудничает с пользователями из России.

Перед использованием какой-либо криптовалютной биржи, рекомендуется провести собственное исследование, ознакомиться с характеристиками и отзывами других клиентов.