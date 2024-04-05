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ТОП 9 бирж криптовалют на Апрель 2024
Рынок криптовалют начал активно развиваться более десяти лет назад. При этом самый значительный прирост был зафиксирован в 2021 году. По информации экспертов, общий объем капитализации цифровых активов зимой прошлого года соответствовал 1% мировых финансовых активов. Хотя до сих пор объем платежных операций в криптовалюте намного меньше, если сравнивать с показателями традиционных платежных систем.
Но нужно сказать о том, что активность использования цифровых валют постоянно растет. Главной причиной этой тенденции эксперты считают децентрализованность, анонимность денежных операций и отсутствие контроля над финансовыми потоками. При этом подавляющее количество традиционных банков и финансовых институтов предупреждают людей о том, что во многих государствах цифровые активы все еще нелегальны, данная сфера плохо регулируется, а любые транзакции с цифровыми активами имеют высокий статус риска.
Если вы все же решитесь на использование цифровых активов, нужно выбрать надежную крипто-биржу. При этом учтите несколько моментов:
- Безопасность. Наличие «холодного хранения», двухфакторной аутентификации (2FA) и страхования средств.
- Ликвидность. Объем торгов, разнообразие криптовалют.
- Комиссии. Торговые комиссии и комиссии за вывод.
- Интерфейс. Простота использования, доступные функции.
- Поддержка. Круглосуточная поддержка или нет? На каких языках говорят операторы службы?
- Репутация. Отзывы пользователей, наличие лицензий от регулятора.
- Дополнительные опции. Например, маржинальная торговля и деривативы.
Нет существует идеальной криптовалютной биржи. Вам нужно выбрать компанию, которая соответствует вашим потребностям и предпочтениям.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Рейтинг криптовалютных бирж
Наш рейтинг мы сформировали на основе данных первого украинского мониторинга бирж Scanbit. Создаем рейтинг крипто-бирж и обновляем его в режиме реального времени, опираясь на активность компаний и отзывы пользователей.
Сравнив характеристики каждой крипто-биржи, вы сможете выбрать подходящую. Покупайте и продавайте цифровые активы лишь на тех площадках, которым точно стоит доверять.
WhiteBit
WhiteBit – централизованная криптовалютная биржа, основанная в 2018 году. Она зарегистрирована в Эстонии, у нее есть офисы в Украине, Кипре и Гонконге. У компании есть несколько преимуществ: высокая ликвидность (суточный объем торгов до 2 млрд долларов), огромный выбор криптовалют (около 400 валют для торгов), низкие комиссии, простой и понятный интерфейс, надежность. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 76 баллов, и занимает в нем первое место.
ByBit
Это централизованная крипто-биржа, которая была запущена в 2018 году. Она зарегистрирована на Сингапурской бирже ценных бумаг (SGX), у нее есть офисы в Сингапуре, Гонконге и Тайване. К ее преимуществам можно отнести: высокую ликвидность (суточный объем торгов около 10 млрд долларов), широкий выбор крипто-активов (около 300 валют), небольшие комиссии за вывод средств и пополнение счета, понятный интерфейс. Но есть и минусы, например, ByBit недоступен в некоторых странах, таких как США, Канада и Китай. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 68 баллов, и занимает второе место.
Kuna
Kuna – еще одна централизованная биржа, основанная в 2014 году. Она является одной из старейших, самых авторитетных бирж в Восточной Европе. Kuna предлагает более 150 криптовалют для торговли. Компания официально зарегистрирована, регулируется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Она подходит и для новичков, и для опытных трейдеров. Но не стоит забывать, что Kuna не предлагает маржинальную торговлю. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 68 баллов, и делит второе место вместе с ByBit.
Bitfinex
Bitfinex – достаточно известная крипто-биржа, основанная в 2012 году. У нее богатая история, большой опыт и хорошая репутация. Интерфейс Bitfinex простой и понятный, поэтому разобраться в доступных опциях смогут даже начинающие игроки крипто-рынка. Кроме того, крипто-биржа использует современные технологии безопасности для защиты своих пользователей, а также предлагает более 350 криптовалют для торговли. Но у Bitfinex нет регистрации, лицензий от регулятора. Кроме того, биржа попала под атаки хакеров в 2015 и 2016 годах. В рейтинге Scanbit крипто-биржа получила 65 баллов.
Exmo
EXMO – известная многим криптовалютная биржа, основанная в 2014 году. Она зарегистрирована в Великобритании, у нее есть представительства в нескольких странах. Биржа зарегистрирована и регулируется Financial Conduct Authority (FCA) Великобритании. EXMO предлагает более 200 криптовалют для торговли. Кроме того, биржа предлагает несколько типов ордеров, включая рыночные ордера, лимитные и стоп-ордера. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 62 баллов.
Kraken
Kraken представляет собой криптовалютную биржу, которая появилась в 2011 году. Она зарегистрирована в Америке, у нее есть офисы в нескольких странах. Биржа предлагает более 200 криптовалют для торговли. Компания официально зарегистрирована, регулируется FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) США. Биржа предлагает круглосуточную поддержку клиентов, несколько типов ордеров и способов пополнения счета, вывода средств. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 61 балл.
Coinbase
Это централизованная криптовалютная биржа, которой более 10 лет. Она зарегистрирована в США. Компания предлагает более 150 криптовалют, регулируется FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) и SEC (Securities and Exchange Commission). Кроме того, предусмотрена программа лояльности, которая позволяет трейдерам получать скидки на комиссии. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 68 баллов. Также она сотрудничает с трейдерами из России.
Gate
Это централизованная крипто-биржа, которая была основана в 2013 году. Она зарегистрирована на Каймановых островах, хотя ее представительства можно найти в других государствах по всему миру. Компания предлагает более 1400 криптовалют и 2500 торговых пар. Кроме того, биржа предлагает множество финансовых продуктов, помимо спотовой торговли, включая маржинальную торговлю, фьючерсы. При этом компания официально не зарегистрирована, не регулируется ни одной госструктурой. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 67 баллов. Также она сотрудничает с трейдерами из России.
Binance
Это централизованная криптовалютная биржа, которой около 7 лет. Она зарегистрирована на Каймановых островах. Это самая ликвидная биржа по работе с цифровыми активами в мире, которая предлагает не менее 1500 криптовалют и 3000 торговых пар. Также клиентам доступен огромный выбор возможностей, например, спотовая торговля, маржинальная торговля, фьючерсы, опционы, стейкинг, NFT и многое другое. Плюс, предусмотрено несколько способов пополнения и вывода средств, включая банковские карты, крипто-кошельки и платежные системы. В рейтинге Scanbit криптобиржа получила 67 баллов, она сотрудничает с пользователями из России.
Перед использованием какой-либо криптовалютной биржи, рекомендуется провести собственное исследование, ознакомиться с характеристиками и отзывами других клиентов.