Бизнес в этом году уже получил кредитов на 88,4 млрд грн по программе "5-7-9%"

С начала 2024 г. бизнес получил 23 тыс. 556 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 88,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что от старта программы в феврале 2020 года бизнес получил 102,5 тыс. кредитов на сумму 355,3 млрд гривен.

На прошлой неделе украинские предприниматели получили 633 кредита на льготных условиях на сумму 2,4 млрд. гривен.

В какие отрасли направлены средства

В рамках программы бизнес получил:

21,8 млрд грн – на переработку;

21,6 млрд грн — на пополнение оборотных средств;

20,6 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

18,6 млрд грн – инвестиционные кредиты.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, сфере оптовой и розничной торговли.

Среди регионов крупнейшими суммами заключенных кредитных договоров отмечаются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков.

Что известно о программе "5-7-9"

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%", запущенная в феврале 2020 года, направлена на поддержку малого и среднего бизнеса с годовой выручкой до 50 млн. грн.

Средства можно использовать на приобретение оборудования на предприятии, на модернизацию оборудования, строительство, реконструкцию или ремонт помещений для хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств.

Процентные ставки:

5% годовых – для бизнесов с выручкой до 25 млн грн, которые создадут по меньшей мере два рабочих места в первые три месяца;

7% годовых – для бизнесов с выручкой до 25 млн. грн. без обязательства создавать новые рабочие места;

9% годовых – для бизнесов с выручкой до 50 млн. грн.

Добавим, что изменение условий программы "Доступные кредиты 5-7-9%" привели к росту доли кредитов для бизнеса на развитие производства.