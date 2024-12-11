Бізнес цьогоріч уже отримав кредитів на 88,4 млрд грн за програмою "5-7-9%"

З початку 2024 року бізнес отримав 23 тис. 556 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 88,4 млрд гривень. Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що від старту програми у лютому 2020 року бізнес одержав 102,5 тисячі кредитів на суму 355,3 млрд гривень.

Минулого тижня українські підприємці отримали 633 кредити на пільгових умовах на суму 2,4 млрд гривень.

В які галузі спрямовано кошти

В межах програми бізнес отримав:

21,8 млрд грн — на переробку;

21,6 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

20,6 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

18,6 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів найбільшими сумами укладених кредитних договорів відзначаються Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та місто Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків.

Що відомо про програму "5-7-9"

Програма "Доступні кредити 5-7-9%", запущена у лютому 2020 року, спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу з річною виручкою до 50 млн грн.

Кошти можна використати на придбання обладнання для підприємства, на модернізацію обладнання, будівництво, реконструкцію чи ремонт приміщень для господарської діяльності, поповнення обігових коштів.

Відсоткові ставки:

5% річних – для бізнесів із виручкою до 25 млн грн, які створять щонайменше два робочих місця у перші три місяці;

7% річних – для бізнесів із виручкою до 25 млн грн без зобов'язання створювати нові робочі місця;

9% річних – для бізнесів із виручкою до 50 млн грн.

Додамо, що зміни умов програми "Доступні кредити 5-7-9%" привели до зростання частки кредитів для бізнесу на розвиток виробництва.