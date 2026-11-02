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Бизнес в Украине настроен более пессимистично: предприятия ожидают сокращения персонала

Малый и средний бизнес
Украинский бизнес ожидает сокращение персонала / Depositphotos

В октябре 2026 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в Украине снизился до 47,1 пункта против 48,2 в сентябре и 50,3 за аналогичный период в прошлом году. На настроения предприятий повлияли усиление российских атак на инфраструктуру, отключение электроэнергии, удорожание горючего и дефицит кадров.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

На деловые настроения негативно повлияли усиление российских атак на энергетическую, производственную, складскую и логистическую инфраструктуру, возврат отключений электроэнергии, удорожание горючего, ограничение экспорта из-за блокирования портов и нехватки квалифицированных работников.

В то же время, поддержку экономической активности обеспечивали стабильный потребительский спрос, высокий урожай, достаточное предложение товаров и развитие альтернативных логистических маршрутов.

Какие секторы экономики больше ухудшили оценки

Предприятия всех секторов экономики сдержанно оценили как текущие результаты работы, так и перспективы дальнейшей деятельности. Наиболее пессимистические настроения были зафиксированы в строительной отрасли.

На оценки строительных компаний повлияли дальнейшие приостановки государственного финансирования восстановления дорог и инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров и сезонные факторы.

Бизнес ожидает дальнейшего роста цен и сокращения персонала

Предприятия большинства опрошенных секторов прогнозировали сохранение высоких темпов роста закупочных цен, в том числе сырье и материалы. Также компании ожидали дальнейшего удорожания продукции собственного производства.

Относительно более сдержанные ценовые ожидания имели предприятия сферы услуг: они рассчитывали на замедление роста как закупочных цен, так и тарифов на собственные услуги.

Негативные настроения сказались и на планах по занятости. Если в сентябре ожидания предприятий о численности персонала были другими, то в октябре руководители компаний всех секторов настроились на сокращение работников. Наиболее ощутимое уменьшение численности персонала прогнозировали в строительстве.

Фото 2 — Бизнес в Украине настроен более пессимистично: предприятия ожидают сокращения персонала

Напомним, Кабинет министров Украины упростил правила аренды государственного и коммунального имущества для предприятий, пострадавших из-за российской агрессии, а также для компаний цифровой инфраструктуры. Они смогут арендовать помещение без аукциона.

Автор:
Ольга Опенько

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