Бізнес в Україні налаштований песимістичніше: підприємства очікують скорочення персоналу

У жовтні 2026 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) в Україні знизився до 47,1 пункту проти 48,2 у вересні та 50,3 за аналогічний період минулого року. На настрої підприємств вплинули посилення російських атак на інфраструктуру, відключення електроенергії, здорожчання пального та дефіцит кадрів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

На ділові настрої негативно вплинули посилення російських атак на енергетичну, виробничу, складську та логістичну інфраструктуру, повернення відключень електроенергії, здорожчання пального, обмеження експорту через блокування портів і нестача кваліфікованих працівників.

Водночас підтримку економічній активності забезпечували стабільний споживчий попит, високий урожай, достатня пропозиція товарів і розвиток альтернативних логістичних маршрутів.

Які сектори економіки найбільше погіршили оцінки

Підприємства всіх секторів економіки стримано оцінили як поточні результати роботи, так і перспективи подальшої діяльності. Найбільш песимістичні настрої зафіксували в будівельній галузі.

На оцінки будівельних компаній вплинули подальше призупинення державного фінансування відновлення доріг та інфраструктури, дефіцит кваліфікованих кадрів і сезонні чинники.

Бізнес очікує на подальше зростання цін і скорочення персоналу

Підприємства більшості опитаних секторів прогнозували збереження високих темпів зростання закупівельних цін, зокрема на сировину й матеріали. Також компанії очікували подальшого здорожчання продукції власного виробництва.

Відносно стриманіші цінові очікування мали підприємства сфери послуг: вони розраховували на уповільнення зростання як закупівельних цін, так і тарифів на власні послуги.

Негативні настрої позначилися й на планах щодо зайнятості. Якщо у вересні очікування підприємств щодо чисельності персоналу були іншими, то в жовтні керівники компаній усіх секторів налаштувалися на скорочення працівників. Найбільш відчутне зменшення чисельності персоналу прогнозували в будівництві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України спростив правила оренди державного та комунального майна для підприємств, які постраждали через російську агресію, а також для компаній цифрової інфраструктури. Вони зможуть орендувати приміщення без проведення аукціону.