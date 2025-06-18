TikTok остается в США: Трамп даст ByteDance еще 90 дней для продажи активов

Президент США Дональд Трамп продлит срок, установленный для китайской компании ByteDance, по продаже американских активов приложения для коротких видео TikTok еще на 90 дней. Это позволит приложению, пока продолжаются переговоры, продолжать работу в Соединенных Штатах до середины сентября.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Reuters.

"Президент Трамп подпишет дополнительный указ на этой неделе, чтобы TikTok продолжал работать. Президент не хочет, чтобы TikTok прекратил свое существование", — заявила 17 июня пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

По ее словам, администрация потратит следующие три месяца на то, чтобы убедиться в завершении продаж, чтобы американцы могли продолжать использовать TikTok, будучи уверенными в том, что их данные в безопасности.

Трамп во вторник сообщил журналистам на Air Force One, что планирует продлить срок для продажи TikTok снова.

"Вероятно, да. Вероятно, нужно будет получить одобрение Китая, но я думаю, что мы его получим. Я думаю, что президент Си в конце концов его одобрит", — сказал Трамп, когда его спросили о продлении срока.

Запрет на TikTok

По законодательству TikTok должен был прекратить работу до 19 января, если ByteDance не завершит продажу активов программы в США или не продемонстрирует значительный прогресс в направлении продаж. В марте Трамп заявил, что готов снизить пошлины на товары из Китая, чтобы заключить соглашение с китайской материнской компанией TikTok ByteDance о продаже программы для коротких видео, которым пользуются 170 миллионов американцев.

Весной этого года разрабатывалось соглашение, в результате которого американские операции TikTok будут превращены в новую американскую компанию, контрольный пакет акций которой будет принадлежать и управляться американскими инвесторами. Однако соглашение было приостановлено после того, как Китай дал понять, что не одобрит его после заявлений Трампа о высоких пошлинах на китайские товары.

Напомним, в апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok — компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля над приложением американским инвесторам не удалось.