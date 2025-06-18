TikTok залишається в США: Трамп дає ByteDance ще 90 днів для продажу активів

Президент США Дональд Трамп продовжить термін, встановлений для китайської компанії ByteDance, з продажу американських активів додатку для коротких відео TikTok ще на 90 днів. Це дозволить додатку доки тривають переговори продовжувати роботу у Сполучених Штатах до середини вересня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

"Президент Трамп підпише додатковий указ цього тижня, щоб TikTok продовжував працювати. Президент не хоче, щоб TikTok припинив своє існування ", — заявила 17 червня прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт.

За її словами, адміністрація витратить наступні три місяці на те, щоб переконатися в завершенні продажу, щоб американці могли продовжувати використовувати TikTok, будучи впевненими в тому, що їх дані у безпеці.

Трамп у вівторок повідомив журналістів на Air Force One, що планує продовжити термін для продажу TikTok знову.

"Ймовірно, так. Ймовірно, потрібно буде отримати схвалення Китаю, але я думаю, що ми його отримаємо. Я думаю, що президент Сі зрештою його схвалить", - сказав Трамп, коли його запитали про продовження терміну.

Заборона на TikTok

По законодавству TikTok мав припинив роботу до 19 січня, якщо ByteDance не завершить продаж активів програми у США або не продемонструє значний прогрес у напрямку продажу. У березні Трамп заявив, що готовий знизити мита на товари з Китаю, щоб укласти угоду з китайською материнською компанією TikTok ByteDance про продаж програми для коротких відео, яким користуються 170 мільйонів американців.

Навесні цього року розроблялася угода, в результаті якої американські операції TikTok будуть перетворені на нову американську компанію, контрольний пакет акцій якої належатиме і управлятиметься американськими інвесторами. Однак угода була призупинена після того, як Китай дав зрозуміти, що не схвалить її після заяв Трампа про високі мита на китайські товари.

Нагадаємо, у квітні попри досягнення попередньої згоди між адміністрацією Дональда Трампа та китайським власником TikTok — компанією ByteDance, угода про передачу контролю над додатком американським інвесторам зірвалася.