ЄС звинувачує TikTok у непрозорості реклами: компанії загрожує штраф до 6% річного виторгу

Європейська комісія заявила про попереднє виявлення порушень TikTok вимог Закону про цифрові послуги (DSA), зокрема щодо прозорості реклами. Якщо ці порушення підтвердяться, компанії може загрожувати штраф у розмірі до 6% від її глобального річного обороту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз Єврокомісії.

TikTok не дотримався вимог DSA

Європейська комісія повідомила TikTok про попередній висновок щодо недотримання компанією вимог Закону про цифрові послуги в частині публічного доступу до рекламного репозиторію.

За оцінкою Єврокомісії, TikTok не забезпечує достатньої прозорості — зокрема, не надає повної інформації про зміст реклами, її цільову аудиторію та замовників. Крім того, нинішня структура репозиторію не дає змоги громадськості ефективно шукати і фільтрувати рекламні оголошення, що знижує цінність інструменту як засобу контролю.

TikTok загрожує штраф

TikTok має право ознайомитися з матеріалами справи та надати письмові пояснення у відповідь на попередні висновки Єврокомісії. Паралельно триватимуть консультації з Європейською радою з цифрових послуг.

Якщо порушення буде підтверджене, Комісія може ухвалити рішення про невідповідність, що загрожує TikTok штрафом до 6% від його глобального річного виторгу. Також можливе запровадження періоду посиленого нагляду й регулярних штрафних платежів, щоб змусити платформу виконати вимоги законодавства.

Передумови розслідування щодо TikTok

Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти TikTok 19 лютого 2024 року, щоб перевірити можливі порушення Закону про цифрові послуги (DSA). Окрім непрозорої реклами, розслідування охоплює ризики, пов’язані з алгоритмами платформи (залежність, "ефект кролячої нори"), недостатній захист неповнолітніх, обмежений доступ до даних для дослідників і питання вікової перевірки.

Додатково у грудні 2024 року було відкрито окреме провадження щодо управління ризиками, пов’язаними з виборами та громадянським дискурсом. Обидва розслідування тривають у пріоритетному порядку.

Також Комісія запровадила анонімний інструмент для інформування про порушення з боку великих онлайн-платформ.

Нагадаємо, європейські регулятори наклали на TikTok штраф у розмірі 530 мільйонів євро (близько 600 мільйонів доларів США) за порушення правил конфіденційності ЄС. Санкції стали результатом чотирирічного розслідування, яке встановило факти передачі даних користувачів до Китаю всупереч вимогам законодавства Євросоюзу.