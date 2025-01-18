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Украинская команда одержала победу на хакатоне NASA Space Apps Challenge

Украинская команда одержала победу на хакатоне NASA Space Apps Challenge
Фото: NASA

Команда студентов Киевского авиационного института завоевала первое место в категории Galactic Impact на глобальном хакатоне NASA International Space Apps Challenge.

Об этом сообщает Минцифры.

Украинские разработчики представили инновационное приложение NVS-knot, интегрирующее спутниковые и гидрологические данные для оптимизации принятия решений в сельском хозяйстве.

Нынешний хакатон объединил более 15 тысяч команд из 163 стран мира. В течение 48 часов участники создавали решения для преодоления вызовов в области науки, технологий, экологии и космоса.

Категория Galactic Impact, в которой победила украинская команда, признает проекты с самым большим потенциалом для создания положительного влияния на человечество.

Инновация от NVS-knot

Применение NVS-knot использует данные спутников и гидрологические показатели для улучшения управления водными ресурсами в сельском хозяйстве.

Решение предоставляет аграриям точную информацию для принятия обоснованных решений по орошению, планированию урожаев и минимизации влияния климатических изменений.

Представители NASA отметили инновационность и практичность разработки. Команда NVS-knot получит награду лично в штаб-квартире NASA.

Напомним, 19-20 октября в Киеве состоялся студенческий хакатон Hack4Innovation – уникальное событие, объединившее талантливых студентов для разработки инновационных решений в сфере FinTech.

Автор:
Татьяна Гойденко