Українська команда здобула перемогу на хакатоні NASA Space Apps Challenge

Команда студентів Київського авіаційного інституту здобула перше місце у категорії Galactic Impact на глобальному хакатоні NASA International Space Apps Challenge.

Про це повідомляє Мінцифри.

Українські розробники представили інноваційний застосунок NVS-knot, який інтегрує супутникові та гідрологічні дані для оптимізації ухвалення рішень у сільському господарстві.

Цьогорічний хакатон об’єднав понад 15 тисяч команд зі 163 країн світу. Протягом 48 годин учасники створювали рішення для подолання викликів у сферах науки, технологій, екології та космосу.

Категорія Galactic Impact, у якій перемогла українська команда, визнає проєкти з найбільшим потенціалом для створення позитивного впливу на людство.

Інновація від NVS-knot

Застосунок NVS-knot використовує дані супутників та гідрологічні показники для покращення управління водними ресурсами у сільському господарстві.

Рішення надає аграріям точну інформацію для прийняття обґрунтованих рішень щодо зрошення, планування врожаїв та мінімізації впливу кліматичних змін.

Представники NASA відзначили інноваційність та практичність розробки. Команда NVS-knot отримає нагороду особисто у штаб-квартирі NASA.

Нагадаємо, 19-20 жовтня у Києві відбувся студентський хакатон Hack4Innovation – унікальна подія, яка об'єднала талановитих студентів для розробки інноваційних рішень у сфері FinTech.