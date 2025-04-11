В Нью-Йорке разбился вертолет: погиб топменеджер Siemens с семьей

10 апреля в авиакатастрофе вертолета в Нью-Йорке погиб руководитель испанского подразделения компании Siemens Агустин Эскобар с женой и тремя детьми.

Об этом сообщает CNN.

Что известно о трагедии

Отмечается, что 15:17 по местному времени в службу спасения поступило сообщение о падении вертолета у побережья Нью-Джерси.

Авиакатастрофа произошла через 15 минут после взлета с вертолета на Уолл-стрит. Вертолет сделал круг возле Статуи Свободы, успел долететь до моста Джорджа Вашингтона, после чего повернул на юг и упал в реку. Когда спасатели прибыли на место, воздушное судно лежало вверх дном в воде.

Четыре человека погибли на месте происшествия, а еще двое были доставлены в местные больницы, но спасти их не удалось.

Вертолет Bell 206, согласно данным Федерального управления авиации США, совершал уже шестой полет за день.

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, в результате падения пассажирского вертолета в реку Гудзон погибли шесть человек.

Погибла семья топ-менеджера европейской компании

Как пишет ABC News со ссылкой на собственные источники, погиб руководитель подразделения технологической компании Siemens в Испании и Юго-Западной Европе Агустин Эскобар, его супруга Мерсе Кампруби Монталь, которая была менеджером этой компании, и их дети в возрасте 4, 5 и 11 лет. Погиб также 36-летний пилот, управлявший чартерным рейсом компании New York Helicopters.

Семья прибыла в Нью-Йорк из Барселоны за несколько часов до трагедии, заявили два испанских чиновника.

Расследованием причин аварии занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

Газета New York Post опубликовала последние фотографии счастливой семьи, сделанные в салоне вертолета.

Фото: New York Helicopter Tours LLC

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в Truth Social и добавил, что министр транспорта Шон Даффи расследует инцидент. Причины авиакатастрофы расследуются.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал инцидент "немыслимой трагедией" в сообщении X.

"Я разделяю горе близких жертв в это невыносимое время", — написал он.