У Нью-Йорку розбився гелікоптер: загинув топменеджер Siemens з родиною

10 квітня в авіакатастрофі гелікоптера в Нью-Йорку загинув керівник іспанського підрозділу компанії Siemens Агустін Ескобар із дружиною та трьома дітьми.

Про це повідомляє CNN.

Що відомо про трагедію

Зазначається, що 15:17 за місцевим часом в службу порятунку надійшло повідомлення про падіння гелікоптера біля узбережжя Нью-Джерсі.

Авіакатастрофа сталася через 15 хвилин після зльоту з гелікоптерного майданчика на Волл-стріт. Гелікоптер зробив коло біля Статуї Свободи, встиг долетіти до мосту Джорджа Вашингтона, після чого повернув на південь і впав у річку. Коли рятувальники прибули на місце, повітряне судно лежало догори дном у воді.

Чотири людини загинули на місці події, а ще двоє були доставлені до місцевих лікарень, але врятувати їх не вдалося.

Гелікоптер Bell 206, згідно з даними Федерального управління авіації США, здійснював уже шостий політ за день.

За словами мера Нью-Йорка Еріка Адамса, внаслідок падіння пасажирського гелікоптера в річку Гудзон загинуло шестеро людей.

Загинула сім’я топменеджера європейської компанії

Як пише ABC News з посиланням на власні джерела, загинув керівник підрозділу технологічної компанії Siemens в Іспанії та Південно-Західній Європі Агустін Ескобар, його дружина Мерсе Кампрубі Монталь, яка була менеджеркою в цій компанії, та їхні діти віком 4, 5 і 11 років. Загинув також 36-річний пілот, який керував чартерним рейсом компанії New York Helicopters.

Родина прибула до Нью-Йорка з Барселони за кілька годин до трагедії, заявили два іспанські чиновники.

Розслідуванням причин аварії займається Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB).

Газета New York Post опублікувало останні фотографії щасливої ​​родини, зроблені у салоні гвинтокрила.

Фото: New York Helicopter Tours LLC

Президент США Дональд Трамп висловив свої співчуття у Truth Social та додав, що міністр транспорту Шон Даффі розслідує інцидент. Причини авіакатастрофи наразі розслідуються.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав інцидент "немислимою трагедією" у дописі на X.

"Я поділяю горе близьких жертв у цей нестерпний час", - написав він.