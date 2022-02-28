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Комендантский час в Киеве продлили: теперь с 20:00 до 7:00

Комендантский час в Киеве продлили: теперь с 20:00 до 7:00

Киевская городская государственная администрация решила продлить комендантский час в столице. С 28 февраля он будет с 20:00 до 7:00. Об этом сообщается в телеграм-канале КГГА.

При этом общественный транспорт, а также магазины, торговые сети и аптеки будут работать с 8.00 до 19.00.

При этом Киевский метрополитен после 19:00 будет работать только в режиме убежища.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, в 8:00 в Киеве завершили усиленный комендантский час, однако он не отменяется совсем. Как и раньше, он будет действовать с 22:00 до 7:00.

Автор:
Степан Крьока