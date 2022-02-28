Комендантську годину у Києві продовжили: тепер з 20:00 до 7:00

Київська міська державна адміністрація вирішила продовжити комендантську годину у столиці. З 28 лютого він буде з 20:00 до 7:00. Про це повідомляється у телеграм-каналі КМДА.

При цьому громадський транспорт, а також магазини, торговельні мережі та аптеки працюватимуть з 8.00 до 19.00.

При цьому Київський метрополітен після 19:00 працюватиме лише у режимі притулку.

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, о 8:00 у Києві завершили посилену комендантську годину, проте вона не скасовується зовсім. Як і раніше, вона діятиме з 22:00 до 7:00.