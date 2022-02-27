Кличко разъяснил дальнейшие рамки комендантского часа в Киеве

В понедельник, 28 февраля, в 8:00 в Киеве завершается усиленный комендантский час, однако он не отменяется совсем. Как и раньше, он будет действовать с 22:00 до 7:00, сообщил киевский мэр Виталий Кличко. Он напомнил, что в это время движение частного транспорта будет запрещено.

Передвигаться можно только при наличии специальных пропусков. Те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп, поэтому не стоит подвергать себя опасности.

"В столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах проходят перестрелки. И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно при необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима помощь", – подчеркнул мэр.

Кличко предупредил, что ночь с воскресенья на понедельник снова будет сложной. Наши защитники готовятся защищать столицу. А киевлян он призвал провести эту ночь в укрытиях.

"Враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери – и человеческие, и военной техникой. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских", – сказал он. он.

Кличко добавил, что сегодня был на укреплениях, которые киевляне помогают возводить бойцам территориальной обороны.

"Я хочу поддержать украинских бойцов и поблагодарить за выдержку жителей Ирпеня, Ворзеля, Бучи и Гостомеля, где продолжаются ожесточенные бои, потому что враг рвется в Киев. Держитесь! Вместе выстоим!" – добавил Виталий Кличко.

Он отметил, что в столице начал работать координационный штаб для обеспечения продовольствием и вещами первой необходимости тех киевлян, которым необходима помощь. Бизнес уже помогает, а волонтеры приобщаются.