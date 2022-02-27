Кличко розтлумачив подальші рамки комендантської години у Києві

У понеділок, 28 лютого, о 8:00 у Києві завершується посилена комендантська година, проте вона не скасовується зовсім. Як і раніше, вона діятиме з 22:00 по 7:00, повідомив київський мер Віталій Кличко. Він нагадав, що у цей час рух приватного транспорту буде заборонено.

Пересуватись можна буде лише за наявності спеціальних перепусток. Ті люди, які перебуватимуть у цей час на вулиці, будуть вважатися членами диверсійних груп, тому не варто наражати себе на небезпеку.

"В столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. В деяких районах відбуваються перестрілки. І навіть в дозволені години виходьте в місто виключно за нагальної необхідності. В магазин, аптеку. Підтримуйте літніх і одиноких людей, яким необхідна допомога", – підкреслив мер.

Кличко попередив, що ніч з неділі на понеділок знову буде складною. Наші захисники готуються обороняти столицю. А киян він закликав провести цю ніч в укриттях.

"Ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам несе великі втрати – і людські, і військовою технікою. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних", – сказав він.

Кличко додав, що сьогодні був на укріпленнях, які кияни допомагають зводити бійцям територіальної оборони.

"Я хочу підтримати українських бійців і подякувати за витримку мешканцям Ірпеня, Ворзеля, Бучі і Гостомеля, де тривають запеклі бої, бо ворог рветься до Києва. Тримайтеся! Разом вистоїмо!" – додав Віталій Кличко.

Він зазначив, що у столиці почав працювати координаційний штаб для забезпечення харчами та речами першої необхідності тих киян, яким необхідна допомога. Бізнес вже допомагає, а волонтери долучаються.