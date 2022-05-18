В Таджикистане объявили о начале "антитеррористической операции"

Министерство внутренних дел Таджикистана 18 мая объявило о начале "антитеррористической операции" в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), передает агентство "Ховар".

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Известно, что МВД сделало такое заявление после того, как в Рушанском районе произошли столкновения между военными и местными жителями, которые перекрыли дорогу в Хорог.

Люди вышли на мирную акцию протеса в защиту своих прав. В то же время в МВД заявляют: "17 мая члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу "Душанбе-Кульма" на участке автодороги в Рушанском районе".

В ведомстве сообщают, что якобы мирный митинг спонсировали иностранные организации, но не назвало их.

После начала "антитеррористической операции" в МВД ближе к вечеру 17 мая сообщили, что один офицер Госкомитета нацбезопасности Таджикистана погиб, 13 военнослужащих ранены.