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У Таджикистані оголосили про початок "антитерористичної операції"
Міністерство внутрішніх справ Таджикистану 18 травня оголосило про початок "антитерористичної операції" у Гірничо-Бадахшанській автономній області (ДБАО), передає агентство "Ховар".
Відомо, що МВС зробило таку заяву після того, як у Рушанському районі відбулися сутички між військовими та місцевими жителями, які перекрили дорогу до Хорогу.
Люди вийшли на мирну акцію протесу на захист своїх прав. Водночас, у МВС заявляють: "17 травня члени організованої злочинної групи з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації незаконно перекрили міжнародну автотрасу "Душанбе-Кульма" на ділянці автодороги в Рушанському районі".
У відомстві повідомляють, що нібито мирний мітинг спонсорували іноземні організації, але їх не назвало.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після початку "антитерористичної операції" в МВС ближче до вечора 17 травня повідомили, що один офіцер Держкомітету нацбезпеки Таджикистану загинув, 13 військовослужбовців поранено.