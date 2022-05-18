У Таджикистані оголосили про початок "антитерористичної операції"

Міністерство внутрішніх справ Таджикистану 18 травня оголосило про початок "антитерористичної операції" у Гірничо-Бадахшанській автономній області (ДБАО), передає агентство "Ховар".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відомо, що МВС зробило таку заяву після того, як у Рушанському районі відбулися сутички між військовими та місцевими жителями, які перекрили дорогу до Хорогу.

Люди вийшли на мирну акцію протесу на захист своїх прав. Водночас, у МВС заявляють: "17 травня члени організованої злочинної групи з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації незаконно перекрили міжнародну автотрасу "Душанбе-Кульма" на ділянці автодороги в Рушанському районі".

У відомстві повідомляють, що нібито мирний мітинг спонсорували іноземні організації, але їх не назвало.

Після початку "антитерористичної операції" в МВС ближче до вечора 17 травня повідомили, що один офіцер Держкомітету нацбезпеки Таджикистану загинув, 13 військовослужбовців поранено.