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Политика
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Хватило пяти дней: В Украине ушло в суд первое дело по обвинению в коллаборационизме

Фото: kramatorsk.info
Фото: kramatorsk.info

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении 34-летнего жителя Краматорска Донецкой области, обвиняемого в коллаборационной деятельности.

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Как сообщает Донецкая областная прокуратура, обвинительный акт по части 1 новой статьи 111-1 Уголовного кодекса направлен на рассмотрение в Индустриальный районный суд Днепра.

Расследованием установлено, что 25 марта мужчина записал на мобильный телефон видео, в котором лично опроверг осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и публично призвал граждан к поддержке незаконных решений и действий государства-агрессора.

В дальнейшем злоумышленник выложил данную запись на собственную страницу в социальной сети TikTok, таким образом распространив ее среди других интернет-пользователей.

Отметим, однако, что данное правонарушение не предусматривает лишения или даже ограничения свободы и грозит только лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

По данным Офиса генерального прокурора, указанный обвинительный акт - первый направленный в суд по статье о коллаборационной деятельности, вступившей в силу 15 марта. За 15 дней уже зарегистрировано 151 уголовное производство по данной статье.

Напомним, что уже после внесения в УК статьи 111-1 Верховная Рада ввела в него и статью 111-2 о пособничестве государству агрессору, то есть умышленных действиях в помощь российским силовикам или оккупационным администрациям.

Автор:
Тимофей Беспятов