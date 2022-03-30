Вистачило п'яти днів: В Україні відправили до суду першу справу за звинуваченням у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури завершено досудове розслідування щодо 34-річного мешканця Краматорська Донецької області, якого звинувачують у колабораційній діяльності.

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Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, обвинувальний акт за частиною 1 нової статті 111-1 Кримінального кодексу направлено на розгляд до Індустріального районного суду Дніпра.

Розслідуванням встановлено, що 25 березня чоловік записав на мобільний телефон відео, в якому особисто заперечив здійснення збройної агресії РФ проти України і публічно закликав громадян до підтримки незаконних рішень та дій держави-агресора.

Надалі зловмисник виклав цей запис на власну сторінку у соціальній мережі TikTok, таким чином поширивши її серед інших інтернет-користувачів.

Зазначимо, однак, що це правопорушення не передбачає позбавлення або навіть обмеження волі, а загрожує лише позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

За даними Офісу генерального прокурора, зазначений обвинувальний акт - перший направлений до суду за статтею про колабораційну діяльність, що набула чинності 15 березня. За 15 днів вже зареєстровано 151 кримінальне провадження за цією статтею.

Нагадаємо, що вже після внесення до КК статті 111-1 Верховна Рада ввела до нього і статтю 111-2 про пособництво державі-агресору, тобто умисні дії на допомогу російським силовикам або окупаційним адміністраціям.