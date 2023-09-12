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Валютный курс "первички": что происходит на первичном рынке жилья
Ценообразование на первичном рынке всегда базировалось на крепкой привязке к курсу доллара и потенциальном росте стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. А в условиях войны эта "привязка" стала еще более ощутимой. Именно поэтому на случай дестабилизации валютного курса и инфляционного "скачка" большинство девелоперов при формировании цен на первичном рынке жилья заложили курс в 40-42 грн/$.
Фактически валютный курс на первичном рынке на 7-10% больше наличного. И это вместе с реальным удорожанием себестоимости строительства является одной из веских причин того, почему с начала полномасштабного вторжения цены на "первичке" выросли в среднем на 40-45%.
Если говорить о ситуации на первичном рынке во второй половине сентября и в октябре, то она будет почти статической, ведь потенциальный спрос достаточно незначителен, а механизмов для его увеличения фактически не существует. В то же время предполагаю, что заметное увеличение спроса возможно только на готовые квартиры в достроенных домах, но это вряд ли изменит общий тренд, ведь доля готовых квартир составляет лишь до 3% от общего количества возводимых квартир.
Благодаря резапуску государственной программы льготного кредитования "є-Оселя" продажи готовых квартир могут вырасти на 15-20%. Однако в объектах на стадии возведения вряд ли стоит ожидать существенное оживление: "є-Оселя" предусматривает, что девелоперы будут привлекать средства преимущественно через фонды финансирования строительства, через куплю-продажу имущественных прав на недостроенные квартиры или через облигации. В настоящее время доля девелоперов, готовых к таким изменениям в схемах финансирования объектов, строительство которых началось еще до принятия 15 августа 2022 года Закона Украины №2518 "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем", слишком мала и определенный скепсис относительно объемов и непрерывности финансирования государственной программы льготного кредитования.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В целом до конца октября ценовая ситуация не предполагает чрезмерных скачков. Так, по моему мнению, амплитуда ценовых колебаний не превысит в среднем 1-2%, что является признаком стабильности.
Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильная, а спрос на ⅔ меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен. А если добавить опасение/предостережение потенциальных покупателей в преддверии отопительного сезона, связанное с возможными новыми террористическими атаками врага на объекты энергетической инфраструктуры, то можно сказать, что на первичном рынке жилья вряд ли возможны глобальные трендовые изменения, как, например, рост спроса.