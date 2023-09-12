Валютний курс "первинки": що відбувається на первинному ринку житла

Ціноутворення на первинному ринку завжди базувалося на міцній прив’язці до курсу долара та потенційному зростанні вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт. А в умовах війни ця “прив’язка” стала ще більш відчутною. Саме тому на випадок дестабілізації валютного курсу та інфляційного “стрибка” більшість девелоперів при формуванні цін первинному ринку житла заклали курс у 40-42 грн/$.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Фактично валютний курс на первинному ринку на 7-10% більший за готівковий. І це разом із реальним здорожчанням собівартості будівництва є однією з вагомих причин того, чому з початку повномасштабного вторгнення ціни на "первинці" зросли в середньому на 40-45%.

Якщо говорити про ситуацію на первинному ринку у другій половині вересня та у жовтні, то вона буде майже статичною, адже потенційний попит є досить незначним, а механізмів для його збільшення фактично не існує. Водночас припускаю, що помітне збільшення попиту можливе лише на готові квартири в добудованих будинках, але це навряд чи змінить загальний тренд, адже частка готових квартир становить лише до 3% від загальної кількості квартир, що зводяться.

Завдяки резапуску державної програми пільгового кредитування “єОселя” продажі готових квартир можуть зрости на 15-20%. Однак в об’єктах на стадії зведення навряд чи варто очікувати суттєве пожвавлення: "єОселя" передбачає, що девелопери залучатимуть кошти переважно через фонди фінансування будівництва, через купівлю-продаж майнових прав на недобудовані квартири або через облігації. Наразі частка девелоперів, готових до таких змін у схемах фінансування об’єктів, будівництво яких почалося ще до ухвалення 15 серпня 2022 року Закону України №2518 "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", занадто мала та наявний певний скепсис щодо обсягів та безперервності фінансування державної програми пільгового кредитування.

Загалом до кінця жовтня цінова ситуація не передбачає надмірних стрибків. Так, на мій погляд, амплітуда цінових коливань не перевищить в середньому 1-2%, що є ознакою стабільності.

Наразі економічна ситуація в країні є досить стабільною, а попит на ⅔ менший за пропозицію, відтак відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін. А якщо додати побоювання / пересторогу потенційних покупців напередодні опалювального сезону, пов’язану з можливими новими терористичними атаками ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури, то можна сказати, що на первинному ринку житла навряд чи можливі глобальні трендові зміни, як то, наприклад, зростання попиту.