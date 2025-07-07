Стратегия развития человеческого капитала NOVUS: с мыслью о будущем

"ТОП-100" поговорило с HRD NOVUS Екатериной Цибур о дефиците кадров в ритейле и корпоративном образовании.

За последние три года многие отрасли столкнулись с дефицитом кадров. Наблюдается ли это явление в ритейле и кого сегодня не хватает больше всего?

– Дефицит кадров – это действительно серьезный вызов для всей ритейл-индустрии, и NOVUS не исключение. Военные действия особенно повлияли на доступность персонала: мы ощущаем острую потребность в специалистах торгового зала, работниках производства и логистики, а также в коммерческих, финансовых и ИТ-специалистах. Мы понимаем, что внутренне перемещенные лица не могут полностью покрыть эту потребность — рынок ритейла по состоянию на начало 2025 года требует 95% персонала от довоенного времени, а количество работников на 20-30% (в зависимости от профессии) меньше необходимого количества. Это побуждает нас быть еще более изобретательными, инновационными и играть на опережение тенденций рынка труда в подходах к привлечению и удержанию талантов, а также надежным партнерам для тех, кто выбирает NOVUS как место своей профессиональной самореализации.

Сейчас едва ли не ежеквартально мы вносим изменения в тактическое привлечение персонала, постоянно измеряем и отслеживаем текучесть, внедряем меры по содержанию, которые обобщенно можно определить как баланс производительности между системами мотивации и условиями труда.

Справляется ли современная система высшего и профессионально-технического образования с запросами рынка?

- Несоответствие между образовательными программами и реальными потребностями бизнеса – это вызов, который мы наблюдаем уже более пяти лет. Из-за крайне недостаточного количества профильных для фудритейла специальностей, отсутствие практики дуального обучения в области бизнес вынужден самостоятельно искать выход из ситуации и обучать персонал. Особенно это касается профессий собственного производства в ритейле, а именно пекарей, поваров, кондитеров, специалистов по обработке мяса и рыбы.

Ситуация на ярмарках вакансий ярко иллюстрирует масштаб проблемы: на 10-15 студентов есть 20-25 работодателей. NOVUS надежно поддерживает связи с почти всеми профильными учебными заведениями Киева и области. Мы организовываем менторство, ввели программу стипендий для студентов-практикантов и активно инвестируем в их развитие. Наша школа пицайоло, созданная в шести учебных хабах, через две недели готовит квалифицированных специалистов, благодаря этому количество незакрытых вакансий сократилось на две трети. Планируем расширить эту практику на поваров, пекарей, кондитеров.

Возможно ли эффективное взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса, выступающего основным заказчиком будущих специалистов? Есть ли у NOVUS такой опыт?

- Наш опыт показывает, что наиболее эффективно сотрудничество с вузами, которые проявляют больше инициативы во взаимодействии с работодателями. Специализированные учреждения профессионального образования менее активны, поскольку их выпускники очень востребованы — студенты уже на 2-3 курсе находят работу. Мы строим надежные и долгосрочные партнерства со специализированными учебными заведениями, понимая их роль в формировании государственного заказа. Предоставляемые прогнозы трудоустройства непосредственно влияют на количество подготовленных специалистов. Мы считаем, что увеличение государственного заказа и популяризация профессий торговли и пищевого производства должны происходить на государственном уровне, ведь эти специальности жизненно необходимы для страны.

Все более заметным становится развитие корпоративных программ образования и даже корпоративных образовательных учреждений. Компании создают собственные центры повышения квалификации, первичной подготовки кадров, необходимых для компании. Стало ли это частью кадровой стратегии NOVUS?

- Корпоративный университет NOVUS – это важная часть нашей стратегии развития человеческого капитала. С заботой о каждом работнике мы обеспечиваем обучение всем позициям торговых активов — от административного персонала до линейных сотрудников. Наша система наставничества, введенная два года назад, охватывает стандартизированные программы адаптации с опытными менторами. Это рациональное решение позволило снизить текучесть кадров в первые три месяца работы и повысить качество вступления в должность. Административный персонал учится в профихабах по специальным управленческим программам.

Особенно ценен наш проект "Предприниматель", который охватывает всю компанию. Мы формируем пул сотрудников-предпринимателей — лидеров, готовых воплощать инновационные проекты и брать ответственность за результат. Этот проект требует значительных инвестиций не только материальных, но и инвестиций времени и внимания, поэтому рациональным решением было установить четкие КРІ, поскольку прогнозируем, что рост внутренних предпринимателей должен обеспечить компании лидерские позиции на рынке в ближайшие 5-10 лет.

HRD NOVUS Екатерина Цыбур. Фото: пресс-служба

О каких результатах работы собственных образовательных программ уже можно говорить? Какое количество людей прошло обучение, сколько работников пополнило штат компании, каких специалистов подготовили?

- Наши образовательные программы показывают очень высокие результаты. На протяжении 2024 года и первых пяти месяцев 2025-го первичное обучение прошли 3866 работников: по программе наставничества на линейные профессии — 3447 работников, обучение в школах пицайоло — 18, старше — 37.

Очень гордимся также программами развития NOVUS: по программе наставничества линейного персонала — 413 сотрудников, по программе наставничества административного персонала 43, по программе эффективного управления командой — 113. Проект "Предприниматель" также имеет хороший результат — 61 сотрудник прошел обучение.

NOVUS позиционирует себя как идеальное место для первого трудоустройства. Вы сознательно строите кузницу кадров. Не жалко, что потом люди, получив опыт, уйдут в другие компании? Какая часть остается делать карьеру в сети и что для этого делает работодатель?

- NOVUS действительно кузница кадров, но прежде всего для себя. С заботой о каждом человеке мы понимаем, что работники имеют право на свой выбор карьерного пути. Многие люди приходят в NOVUS как на временную работу – студенты, люди в поиске профессии в своей области. Самое важное, чтобы каждый, даже работая временно, чувствовал себя комфортно и уверенно. Наш подход к инвестициям в людей подтверждается ростом количества повторных трудоустройств за последние полгода. Это свидетельствует о том, что люди ценят нашу корпоративную культуру, условия труда и возвращаются к нам. В целом показатели средней продолжительности работы в NOVUS достаточно высоки: работники в офисе – 5,1 года, в торговых центрах – 3,6 года, а в логистическом центре – 2,5 года. Главное, что навыки, которые люди получают у NOVUS, остаются с ними навсегда.

В сложных современных условиях бизнес активно готовится к работе с ветеранами, инвалидами, пожилыми людьми, женщинами, которые осваивают традиционно "мужские" профессии и т.д.

- Инклюзивность и забота о потребностях работников – неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры. NOVUS имеет богатый опыт работы с людьми разных возрастов. С особым вниманием мы создаем эргономические условия для работников постарше: гибкие графики, оптимальное соотношение активности и отдыха, комфортная рабочая одежда и качественное питание.

Реинтеграция ветеранов – наш приоритет. Мы активно поддерживаем как возвращающихся после мобилизации сотрудников, так и новых кандидатов-ветеранов. Рационально адаптируем рабочие места или ищем альтернативные позиции внутри компании для максимального комфорта. В нашем современном логистическом центре, открытом в конце 2023 года, активно происходит интеграция женщин в традиционно "мужские" профессии — комплектовщиков, водителей погрузчиков. Наблюдаем эти процессы, анализируем опыт и изучаем возможности автоматизации для облегчения работы — беспокоимся, чтобы работникам было комфортно. При необходимости обеспечиваем перевод внутри компании на позиции, наиболее подходящие работникам.