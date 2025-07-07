Стратегія розвитку людського капіталу NOVUS: з думкою про майбутнє

“ТОП-100” поговорило з HRD NOVUS Катериною Цибур про дефіцит кадрів у ритейлі та корпоративну освіту.

За останні три роки багато галузей зіткнулися з дефіцитом кадрів. Чи спостерігається це явище у ритейлі і кого сьогодні бракує найбільше?

- Дефіцит кадрів — це справді серйозний виклик для всієї ритейл-індустрії, і NOVUS не виняток. Воєнні дії особливо вплинули на доступність персоналу: ми відчуваємо гостру потребу в спеціалістах торгового залу, працівниках виробництва та логістики, а також у комерційних, фінансових та ІТ-фахівцях. Ми розуміємо, що внутрішньо переміщені особи не можуть повністю покрити цю потребу — ринок ритейлу станом на початок 2025 року потребує 95% персоналу від довоєнного часу, а кількість працівників на 20-30% (залежно від професії) менше від необхідної кількості. Це спонукає нас бути ще більш винахідливими, інноваційними та грати на випередження тенденцій ринку праці у підходах до залучення та утримання талантів, а також надійними партнерами для тих, хто обирає NOVUS як місце своєї професійної самореалізації.

Нині чи не щокварталу ми вносимо зміни до тактичного залучення персоналу, постійно вимірюємо і відстежуємо плинність, впроваджуємо заходи для утримання, які узагальнено можна визначити як баланс продуктивності між системами мотивації та умовами праці.

Чи справляється сучасна система вищої та професійно-технічної освіти із запитами ринку?

- Невідповідність між освітніми програмами та реальними потребами бізнесу — це виклик, який ми спостерігаємо вже понад п’ять років. Через вкрай недостатню кількість студентів профільних для фудритейлу спеціальностей, відсутність практики дуального навчання у галузі бізнес змушений самостійно шукати вихід з ситуації та навчати персонал. Особливо це стосується професій власного виробництва у ритейлі, а саме пекарів, кухарів, кондитерів, фахівців з оброблення м’яса та риби.

Ситуація на ярмарках вакансій яскраво ілюструє масштаб проблеми: на 10-15 студентів маємо 20-25 роботодавців. NOVUS надійно підтримує зв’язки з майже всіма профільними навчальними закладами Києва та області. Ми організовуємо менторство, запровадили програму стипендій для студентів-практикантів і активно інвестуємо у їхній розвиток. Наша школа піцайоло, створена у шести навчальних хабах, за два тижні готує кваліфікованих спеціалістів, завдяки цьому кількість незакритих вакансій скоротилась на дві третини. Плануємо розширити цю практику на кухарів, пекарів, кондитерів.

Чи можлива ефективна взаємодія освітніх закладів та бізнесу, який виступає основним замовником майбутніх спеціалістів? Чи має NOVUS такий досвід?

- Наш досвід показує, що найбільш ефективною є співпраця з вишами, які проявляють більше ініціативи у взаємодії з роботодавцями. Спеціалізовані заклади професійної освіти менш активні, оскільки їхні випускники надзвичайно затребувані — студенти вже на 2-3 курсі знаходять роботу. Ми будуємо надійні та довгострокові партнерства зі спеціалізованими навчальними закладами, розуміючи їхню роль у формуванні державного замовлення. Прогнози працевлаштування, які ми надаємо, безпосередньо впливають на кількість підготовлених фахівців. Ми вважаємо, що збільшення державного замовлення та популяризація професій торгівлі та харчового виробництва мають відбуватися на державному рівні, адже ці спеціальності є життєво необхідними для країни.

Дедалі більш помітним стає розвиток корпоративних програм освіти, ба навіть корпоративних освітніх закладів. Компанії створюють власні центри підвищення кваліфікації, первинної підготовки кадрів, необхідних для компанії. Чи стало це частиною кадрової стратегії NOVUS?

- Корпоративний університет NOVUS — це важлива частина нашої стратегії розвитку людського капіталу. З турботою про кожного працівника ми забезпечуємо навчання для всіх позицій торговельних активів — від адміністративного персоналу до лінійних співробітників. Наша система наставництва, запроваджена два роки тому, охоплює стандартизовані програми адаптації з досвідченими менторами. Це раціональне рішення дозволило знизити плинність кадрів у перші три місяці роботи та підвищити якість входження в посаду. Адміністративний персонал навчається у профіхабах за спеціальними управлінськими програмами.

Особливо цінним є наш проект "Підприємець", який охоплює всю компанію. Ми формуємо пул співробітників-підприємців — лідерів, готових втілювати інноваційні проєкти та брати відповідальність за результат. Цей проєкт потребує значних інвестицій не тільки матеріальних, але й інвестицій часу та уваги, тому раціональним рішенням було встановити чіткі КРІ, оскільки прогнозуємо, що зростання внутрішніх підприємців має забезпечити компанії лідерські позиції на ринку у найближчі 5-10 років.

HRD NOVUS Катерина Цибур. Фото: прес-служба

Про які результати роботи власних освітніх програм вже можна говорити? Яка кількість людей пройшла навчання, скільки працівників поповнило штат компанії, яких спеціалістів підготували?

- Наші освітні програми показують дуже високі результати. Упродовж 2024 року та перших п’яти місяців 2025-го первинне навчання пройшли 3866 працівників: за програмою наставництва на лінійні професії — 3447 працівників, навчання у школах піцайоло — 106, навчання через профіхаб — 378, входження в посаду старших касирів — 41.

Дуже пишаємось також програмами розвитку NOVUS: за програмою наставництва лінійного персоналу — 413 співробітників, за програмою наставництва адміністративного персоналу 43, за програмою ефективного управління командою — 113. Проєкт "Підприємець" також має гарний результат — 61 співробітник пройшов навчання. Плануємо також запровадити навчання для адміністративних посад логістичного центру, але ще працюємо над цим.

NOVUS позиціонує себе як ідеальне місце для першого працевлаштування. Ви свідомо будуєте кузню кадрів. Не шкода, що потім люди, отримавши досвід, підуть в інші компанії? Яка частка залишається робити кар’єру в мережі і що для цього робить працедавець?

- NOVUS справді є кузнею кадрів, але насамперед для себе. З турботою про кожну людину ми розуміємо, що працівники мають право на власний вибір кар’єрного шляху. Багато людей приходять у NOVUS як на тимчасову роботу — студенти, люди в пошуку професії у своїй галузі. Найважливіше, щоб кожен, навіть працюючи тимчасово, почувався комфортно та впевнено. Наш підхід до інвестицій в людей підтверджується зростанням кількості повторних працевлаштувань за останні пів року. Це свідчить про те, що люди цінують нашу корпоративну культуру, умови праці та повертаються до нас. Загалом показники середньої тривалості роботи у NOVUS досить високі: працівники в офісі — 5,1 року, у торговельних центрах — 3,6 року, а у логістичному центрі — 2,5 року. Головне, що навички, які люди отримують у NOVUS, залишаються з ними назавжди.

У складних сучасних умовах бізнес активно готується до роботи з ветеранами, інвалідами, літніми людьми, жінками, які освоюють традиційно "чоловічі" професії тощо. Чи відчуваєте ви ці зміни і як на них реагуєте?

- Інклюзивність та турбота про потреби працівників — невід’ємна частина нашої корпоративної культури. NOVUS має багатий досвід роботи з людьми різних вікових груп. З особливою увагою ми створюємо ергономічні умови для працівників старшого віку: гнучкі графіки, оптимальне співвідношення активності та відпочинку, комфортний робочий одяг та якісне харчування.

Реінтеграція ветеранів — наш пріоритет. Ми активно підтримуємо як співробітників, що повертаються після мобілізації, так і нових кандидатів-ветеранів. Раціонально адаптуємо робочі місця або шукаємо альтернативні позиції всередині компанії для максимального комфорту. У нашому найсучаснішому логістичному центрі, відкритому наприкінці 2023 року, активно відбувається інтеграція жінок у традиційно "чоловічі" професії — комплектувальників, водіїв навантажувачів. Спостерігаємо за цими процесами, аналізуємо досвід та вивчаємо можливості автоматизації для полегшення роботи — турбуємось, щоб працівникам було комфортно. За потреби забезпечуємо переведення всередині компанії на позиції, які найбільше підходять працівникам.