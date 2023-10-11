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MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто

MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто
ВСУ получили 80 автомобилей от MK Foundation / Фото: пресс-служба фонда

Благотворительный фонд MK Foundation продолжает системно помогать Вооруженным силам Украины. Организация сфокусировалась на поставке транспортных средств, в которых постоянно нуждаются украинские защитники. В этот раз фонд передал за один день сразу 50 Volkswagen T4 для ВСУ.

MK Foundation передал 80 "течиков" в разные подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады, а еще 30 - пограничникам.

MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто
MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто
MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда
MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда
MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда
MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто
MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда
MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто
MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда
MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто
MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда
MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто
MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда
MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто
MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда
MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто
MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда
MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто
MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда
MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто
MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда

“Авто на фронте всегда нужны. Они как расходный материал и очень быстро изнашиваются. Эти бусы могут перевозить грузы, боеприпасы и эвакуировать раненых. Поскольку мы будем снабжены такими замечательными бусами, мы станем еще мобильнее”, — подчеркнул командир отделения батальона материального обеспечения Сергей Гусак.

MK Foundation постоянно на связи с военными и знает об основных потребностях защитников. В коммуникации с ВСУ фонд отправил часть автомобилей к штурмовикам на Бахмутское направление — один из самых горячих участков фронта.

Это уже не первая поставка 3-й ОШБр, ранее MK Foundation передавал военным бригады 31 бус.

Также благотворительный фонд системно поддерживает Государственную пограничную службу Украины. Именно в этот раз MK Foundation усилил боеспособность Третьего пограничного отряда 30 грузовыми "течиками".

“Вопрос автомобильного обеспечения стоит очень остро, потому что пограничный отряд реорганизуется и в ближайшее время вернется в районы выполнения боевых задач, а там они незаменимы. Большое уважение и благодарность от пограничников всем причастным к этому проекту. Эти транспортные средства спасут не только жизнь, но и помогут достичь Победы", – сказал начальник Третьего пограничного отряда Александр Осипец.

В предыдущий раз пограничники получили от MK Foundation 35 бусов и три "скорых".

Больше информации на официальном сайте: https://mkf.com.ua/