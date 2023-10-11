MK Foundation за день передал ВСУ 80 авто

Благотворительный фонд MK Foundation продолжает системно помогать Вооруженным силам Украины. Организация сфокусировалась на поставке транспортных средств, в которых постоянно нуждаются украинские защитники. В этот раз фонд передал за один день сразу 50 Volkswagen T4 для ВСУ.

MK Foundation передал 80 "течиков" в разные подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады, а еще 30 - пограничникам.

MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда MK Foundation передает автомобили украинским военным / Фото: пресс-служба фонда

“Авто на фронте всегда нужны. Они как расходный материал и очень быстро изнашиваются. Эти бусы могут перевозить грузы, боеприпасы и эвакуировать раненых. Поскольку мы будем снабжены такими замечательными бусами, мы станем еще мобильнее”, — подчеркнул командир отделения батальона материального обеспечения Сергей Гусак.

MK Foundation постоянно на связи с военными и знает об основных потребностях защитников. В коммуникации с ВСУ фонд отправил часть автомобилей к штурмовикам на Бахмутское направление — один из самых горячих участков фронта.

Это уже не первая поставка 3-й ОШБр, ранее MK Foundation передавал военным бригады 31 бус.

Также благотворительный фонд системно поддерживает Государственную пограничную службу Украины. Именно в этот раз MK Foundation усилил боеспособность Третьего пограничного отряда 30 грузовыми "течиками".

“Вопрос автомобильного обеспечения стоит очень остро, потому что пограничный отряд реорганизуется и в ближайшее время вернется в районы выполнения боевых задач, а там они незаменимы. Большое уважение и благодарность от пограничников всем причастным к этому проекту. Эти транспортные средства спасут не только жизнь, но и помогут достичь Победы", – сказал начальник Третьего пограничного отряда Александр Осипец.

В предыдущий раз пограничники получили от MK Foundation 35 бусов и три "скорых".

Больше информации на официальном сайте: https://mkf.com.ua/