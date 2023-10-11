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Суспільство
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MK Foundation за день передав ЗСУ 80 авто

MK Foundation за день передав ЗСУ 80 авто
ЗСУ отримали 80 авто від MK Foundation / Фото: пресслужба фонду

Благодійний фонд MK Foundation продовжує системно допомагати Збройним силам України. Організація сфокусувалася на поставці транспортних засобів, яких постійно потребують українські захисники. Цього разу фонд передав за один день відразу 50 Volkswagen T4 для ЗСУ.

MK Foundation передав 80 “течиків” у різні підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади, а ще 30 — прикордонникам.

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MK Foundation за день передав ЗСУ 80 авто
MK Foundation передає автівки українським військовим / Фото: пресслужба фонду
MK Foundation за день передав ЗСУ 80 авто
MK Foundation передає автівки українським військовим / Фото: пресслужба фонду
MK Foundation за день передав ЗСУ 80 авто
MK Foundation передає автівки українським військовим / Фото: пресслужба фонду
MK Foundation за день передав ЗСУ 80 авто
MK Foundation передає автівки українським військовим / Фото: пресслужба фонду
MK Foundation за день передав ЗСУ 80 авто
MK Foundation передає автівки українським військовим / Фото: пресслужба фонду
MK Foundation за день передав ЗСУ 80 авто
MK Foundation передає автівки українським військовим / Фото: пресслужба фонду
MK Foundation за день передав ЗСУ 80 авто
MK Foundation передає автівки українським військовим / Фото: пресслужба фонду
MK Foundation за день передав ЗСУ 80 авто
MK Foundation передає автівки українським військовим / Фото: пресслужба фонду
MK Foundation за день передав ЗСУ 80 авто
MK Foundation передає автівки українським військовим / Фото: пресслужба фонду
MK Foundation за день передав ЗСУ 80 авто
MK Foundation передає автівки українським військовим / Фото: пресслужба фонду

“Авто на фронті завжди потрібні. Вони як розхідний матеріал і дуже швидко зношуються. Ці буси можуть перевозити вантажі, боєприпаси та евакуювати поранених. Оскільки ми будемо забезпечені такими чудовими бусами, ми станемо ще більш мобільніші”, — підкреслив командир відділення батальйону матеріального забезпечення Сергій Гусак.

MK Foundation постійно на зв’язку з військовими та знає про основні потреби захисників. В комунікації з ЗСУ фонд відправив частину автомобілів до штурмовиків на Бахмутський напрямок — одну з найгарячіших ділянок фронту.

Це вже не перша поставка 3-й ОШБр, раніше MK Foundation передавав військовим бригади 31 бус.

Також благодійний фонд системно підтримує Державну прикордонну службу України. Саме цього разу MK Foundation посилив боєздатність Третього прикордонного загону 30 вантажними “течиками”.

“Питання автомобільного забезпечення стоїть дуже гостро, тому що прикордонний загін реорганізовується і найближчим часом повернеться в райони виконання бойових завдань, а там вони є незамінними. Велика шана та подяка від прикордонників усім дотичним до цього проєкту. Ці транспортні засоби врятують не тільки життя, але й допоможуть досягти Перемоги”, — сказав начальник Третього прикордонного загону Олександр Осипець.

Попереднього разу прикордонники отримали від MK Foundation 35 бусів та три “швидких”.

Більше інформації на офіційному сайті: https://mkf.com.ua/