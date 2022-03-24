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В Украине 24 марта открыли 11 гуманитарных коридоров, — Верещук
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга сообщила об 11 гуманитарных коридорах, по которым 24 марта людей вывезут из прифронтовых населенных пунктов.
В частности, согласовано три маршрута для эвакуации людей из зоны боевых действий в Донецкой области:
- Бердянск – Запорожье (место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27);
- Мангушская община – Запорожье (место сбора: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена");
- Никольское – Запорожье (место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23).
В Бердянске находятся люди, которые смогли выбраться из Мариуполя. В этом городе сейчас идут ужесточенные бои, оккупанты обстреливают гуманитарные колонны.
Для Запорожской области согласовали два маршрута:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- из города Пологы в Запорожье (место сбора – городской совет);
- из города Гуляйполе в Запорожье (место сбора – городской совет, ул. Шевченко, 15/2).
Автобусы для эвакуации из этих населенных пунктов отправили из Запорожья.
Из Луганской области людей будут вывозить по двум маршрутам:
- из города Рубежное в Бахмут (место сбора – улица Чехова, 11);
- из поселка Нижнее в Бахмут (место сбора – улица Парковая,13).
Автобусы по этим маршрутам будут проезжать через другие города: Лисичанск (место сбора — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324), Северодонецк (проспект Химиков, 28) и Горное (ул. Гагарина, 13). В этих городах будут делать остановки, чтобы забрать людей.
В Киевской области согласовано четыре маршрута:
- из поселка Большая Дымерка в Бровары (место сбора — дом сельсовета на улице Бобрицкая,1);
- из поселка Богдановка в Бровары (сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219);
- из города Бородянка в город Белая Церковь (улица Центральная, 331);
- из села Светильня в Бровары (сквер им. Марченко).